Участники нефтегазового форума в Тюмени смогут узнать об освоении региона геологами

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Организаторы предложат участникам и гостям X юбилейного Тюменского нефтегазового форума узнать об освоении региона нефтяниками и геологами, посетив специализированную экскурсию "Черное золото Сибири". Об этом сообщила в понедельник журналистам руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"У Тюменской области есть своя площадка на форуме. Мы предлагаем нашим гостям различные обзорные экскурсии. В этом году - обзорная экскурсия по городу и новая туристическая программа "Черное золото Сибири", где мы рассказываем об освоении нефтегазовой провинции, подвиге нефтяников и геологов, открытии первых месторождений и обо всем, что с этим связано", - сказала она.

По ее словам, также гости и участники мероприятия смогут отправиться на термальные источники и посетить зону дегустации, где будет представлена продукция тюменских компаний. В частности, варенье из сосновых шишек, мороженое и минеральную воду.

В свою очередь исполнительный директор оргкомитета форума Владимир Илющенко сообщил журналистам, что количество официально зарегистрированных участников форума в 2019 году может достичь 3,5 тыс. человек. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

"Форум становится все более масштабным. <…> В 2018 году было зарегистрировано 2,1 тыс. человек. А в этом году мы приближаемся вплотную к 3,5 тыс. участников и это еще не окончательная цифра. Никогда столько не было [участников форума]", - сказал Илющенко.

По его словам, по данным на 10 часов утра (08:00 мск) 16 сентября аккредитационные бейджи получили более 900 человек.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Это главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более двух тысяч экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ- менеджеров компаний - лидеров рынка. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". В 2019 году ожидается участие представителей более 300 компаний. В частности, "Новатэк", "Лукойл", "Газпром нефть", "Сибур". "Сургутнефтегаз". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.