Технопарк Тюмени поддержит резидентов "Сколково", открывающих в регионе центры компетенций

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) окажет помощь в сопровождении и внедрении разработок резидентам "Сколково", которые откроют в регионе центры компетенций по IT-технологиям в нефтегазовой сфере. Об этом сообщил в понедельник ТАСС исполнительный директор технопарка Александр Сакевич в пресс-день Тюменского нефтегазового форума.

"Мы бы хотели видеть новых резидентов и в традиционных отраслях нефтегазовой отрасли, и в IT-технологиях. Мы являемся региональным оператором фонда "Сколково" и будем привлекать к себе резидентов, которые развиваются в "Сколково" и которые хотели бы открыть центр компетенции на нашей территории. Мы поможем им во взаимодействии, будем в ручном режиме сопровождать компании, осуществлять внедрение их разработок", - сказал он.

Сакевич добавил, что на данный момент в технопарке реализуется 68 проектов. Объем государственных инвестиций в проекты составляет около 100 млн рублей.

Технопарк в качестве поддержки инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства продвигает инновационные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывая консультационную помощь по вопросам интеллектуальной собственности, юридические и бухгалтерские услуги, организуя выставки и прочие мероприятия, а также обучающие семинары и круглые столы для представителей субъектов МСП, осуществляющих инновационную деятельность.

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Это главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более двух тысяч экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ- менеджеров компаний - лидеров рынка. На нем собираются более 2 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач.

В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". В 2019 году ожидается участие представителей более 300 компаний. В частности, "Новатэк", "Лукойл", "Газпром нефть", "Сибур". "Сургутнефтегаз". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.