Назначен новый генеральный консул США в Екатеринбурге

ТАСС, 16 сентября. Эми Сторроу назначена генеральным консулом США в Екатеринбурге. Это следует из видеозаписи, размещенной на официальной странице Генконсульства США в Екатеринбурге.

"Меня зовут Эми Сторроу. Я новый генеральный консул США в Екатеринбурге. Я планирую путешествовать по Уралу и Западной Сибири и встречаться с вами", - говорит Сторроу в видеообращении.

Она намерена посетить Пермь, Омск, Курган, Салехард, Тобольск и другие города. А многое о России узнала из книг. Сторроу подчеркнула, что чтение является лучшим способом узнать душу людей.

Генконсулы США в Екатеринбурге меняются раз в два года. Полномочия последнего консула Пола Картера истекли этим летом.