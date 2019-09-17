Арт-объект Лампаса в Екатеринбурге намерены восстановить до холодов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Арт-объект "Супрематический крест" на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге художника-калиграфа Покраса Лампаса будет восстановлен до наступления холодов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля Stenograffia, в рамках которого была создана работа Лампаса.

Граффити на площади Первой Пятилетки было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга. Однако 19 июля коммунальные службы Екатеринбурга начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, позже работы были приостановлены.

"Нам очень хочется реализовать эту работу до конца года, чтобы в следующий год идти с новыми проектами и новыми работами. Мы нацелены на эту осень до наступления холодов. Мы делаем все возможное, чтобы все разрешилось в этом году", - сказали в пресс-службе фестиваля.

В конце августа Лампас сообщил готовности отказаться от изображения креста в арт-объекте "Супрематический крест" в Екатеринбурге после недовольства части православных активистов. Площадь работы, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой Пятилетки, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. Коммунальщиками была повреждена примерно одна десятая часть граффити, ее залили гудроном. Было решено, что Лампас восстановит испорченную роспись на площади.

Восстановленный рисунок будет представлять собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника. В работе по-прежнему будет использоваться цитата из манифеста Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу". Кроме того, неизменными останутся главные цвета работы: красный, черный и белый.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году.