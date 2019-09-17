Прямые перелеты между Магаданом и Екатеринбургом прекращены до весны

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Самолет, совершающий последний в этом сезоне перелет из Магадана в Екатеринбург, вылетел во вторник утром в 11:10 по местному времени (03:10 мск). Об этом сообщил ТАСС представитель авиакомпании "Уральские авиалинии", осуществляющей перевозки пассажиров по данному направлению.

"Сегодня был осуществлен последний рейс, далее продажа билетов не предусмотрена", - сообщил собеседник агентства. Авиакомпания обещает, что перелеты между Магаданом и Екатеринбургом возобновятся весной 2020 года.

Средний Урал начал активно развивать сотрудничество с Магаданской областью в мае прошлого года, когда бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Колымы, а затем официально вступил в должность главы региона. Он предложил организовать авиасообщение между Екатеринбургом и Магаданом.

Авиамаршрут был открыт в начале лета 2019 года: первый рейс Екатеринбург - Магадан вылетел из аэропорта Кольцово 3 июня. С тех пор перелет из Екатеринбурга выполнялся раз в неделю по понедельникам, в обратном направлении - по вторникам. Полеты осуществлялись на самолетах Airbus A320 (это воздушное судно в зависимости от комплектации вмещает до 180 пассажиров).