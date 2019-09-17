Александр Виноградов переизбран главой челябинского Троицка

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Собрание депутатов Троицка Челябинской области переизбрало на новый срок 39-летнего главу администрации города Алексея Виноградова, который занимает эту должность с января 2014 года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в администрации города.

"Переизбран действующий глава", - сказал собеседник агентства.

Александр Виноградов родился 17 ноября 1979 года в Свердловской области. Имеет высшее экономическое образование. Работал в структурах Магнитогорского металлургического комбината, возглавлял МУП "Спецавтохозяйство, в 201- был назначен руководителем МУП "Маггортранс".

Троицк расположен в 121 км от Челябинска близ границы с Казахстаном. Население - порядка 75 тыс. человек.