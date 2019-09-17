{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек пострадал при возгорании двух бензовозов в Челябинске

Инцидент произошел на автозаправке, площадь пожара достигала 200 кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Два бензовоза загорелись на наливной эстакаде автозаправочного комплекса в Челябинске, пострадал один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Горели два бензовоза. Они находились в процессе заправки на наливной эстакаде автозаправочного комплекса. По предварительным данным, в результате пожара травмировался один человек, он доставлен в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара достигала 200 кв. м. Причины произошедшего выясняются.

Теги
РоссияЧелябинская область
В Тюмени ограбили отделение банка "Открытие"
По данным финансового учреждения, похищено около 1,2 млн рублей
Читать полностью