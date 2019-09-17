Новинки в сфере ТЭК представлены на выставке Тюменского нефтегазового форума

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Выставка "Нефть и газ. ТЭК" стартовала во вторник в рамках работы X Тюменского нефтегазового форума.

"Сегодня более 60 компаний [региона] ориентированы на выпуск продукции для ТЭК. Это не только российские, но и зарубежные компании, создавшие здесь свои производства. На выставке они демонстрируют не только свою стандартную, но и инновационную продукцию и новые технологии", - сказал на открытии выставки губернатор Тюменской области Александр Моор.

Среди экспонентов более 30 компаний - "Технотекс", "Газпром трансгаз Сургут", "Газстройсервис" и другие. Так, компания из Саратова "НИТИ Тесар" представила мобильную установку для очистки транформаторных масел, впервые применяемую в России. В свою очередь "Дром-Сервис" демонстрирует газоанализаторы немецкого производства, используемые сотрудниками нефтекомпаний на месторождениях.

Также на выставке представлены системы кабельного электрообогрева, пневматические приводы, запорная арматура, применяемые в сфере ТЭК, как отечественного, так и зарубежного производства.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.