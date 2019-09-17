Серийный выпуск мобильных установок очистки трансформаторных масел начнут в РФ в 2020 г.

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Российская компания "НИТИ-Тесар" планирует в 2020 году наладить производство мобильных систем очистки трансформаторных масел, востребованных на месторождениях нефтегазовых компаний. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель компании Дмитрий Максимов на X Тюменском нефтегазовом форуме.

"Три года назад мы разработали вакуумный дегазатор масла, а в 2019 году - его мобильную версию, когда все оборудование установлено внутри отапливаемого передвижного фургона. Установку подвозят к трансформатору на месторождении, происходит очистка масла, в ходе которой все загрязнения оседают в дегазаторе. После этого масло можно использовать повторно, а его ресурс продлевается до семи лет", - сказал Максимов.

По его словам, компания изготовила два мобильных дегазатора, один из которых уже проходит обкатку на Ямале. "С 2020 года планируем ежегодно производить до 10 транспортируемых дегазаторов и поставлять заказчикам в России. В основном компаниям на Урале и в Сибири. Это отечественная продукция, которую кроме нас никто в России не производит", - пояснил Максимов.

Срок службы мобильного дегазатора 30 лет. "Поскольку фургон внутри отапливается, то установку можно использовать в условиях ХМАО и ЯНАО при температуре воздуха до минус 40-50 градусов Цельсия", - уточнил он.

Во вторник на нефтегазовом форуме открылась выставка "Нефть и газ. ТЭК", где представлена продукция более 30 отечественных и зарубежных компаний, применяемая в сфере топливно-энергетического комплекса. Среди экспонентов более 30 компаний - "Технотекс", "Газпром трансгаз Сургут", "Газстройсервис", "НИТИ-Тесар" и другие.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.