Причиной посадки Ми-26 в Ханты-Мансийске стало срабатывание датчика об отказе систем судна

ТАСС, 17 сентября. Причиной посадки Ми-26 в Ханты-Мансийске 15 сентября стало срабатывание сигнализации об отказе систем вертолета. Посадка прошла штатно, сообщили ТАСС во вторник в АО "Ютэйр - Вертолетные услуги", которому принадлежит воздушное судно.

"Полет и посадка вертолета Ми-26 в Ханты-Мансийске прошли в штатном режиме. Экипаж следовал в аэропорт, где находится ближайшая техническая база компании, для проверки работы сигнализации об отказах систем вертолета. После технического обслуживания воздушное судно на следующий день вернулось в строй и выполняет полеты", - сообщили в компании, подчеркнув, что посадка не была аварийной.

"Центроспас-Югория" в оперативной сводке сообщил о выезде 15 сентября на сообщение об аварийной посадке вертолета Ми-26. Источник ТАСС сообщал, что на борту находились шесть человек, воздушное судно осуществляло вахтовую перевозку, никто не пострадал.