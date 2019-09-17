В Тюмени эвакуировали аквапарк из-за пожара в соседнем здании

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в строящемся здании в Тюмени, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ. Был эвакуирован расположенный рядом аквапарк.

В пресс-службе уточнили, что поступило сообщение о возгорании в подвале строящегося здания на улице Щербакова. "Подразделения выехали по повышенному рангу пожара. Из-за сильного задымления и сложной планировки подвального помещения точная площадь пожара неизвестна", - сказали в главке. Пожар был ликвидирован.

В связи с пожаром эвакуирован 161 человек из аквапарка "ЛетоЛето", находящегося по соседству. По предварительным данным, пострадавших нет.