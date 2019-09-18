Тюменский вуз подписал соглашение о научном сотрудничестве с иранским университетом Шарифа

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и иранский Технологический университет имени Шарифа подписали в среду на площадке X Тюменского нефтегазового форум меморандум о развитии научного и академического сотрудничества, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Ключевое направление [взаимодействия университетов] развитие академического и научного сотрудничества, представляющего взаимный интерес", - сказали агентству в пресс-службе ТИУ.

В ТИУ пояснили, что речь идет об обмене преподавателями, учеными, студентами, академических стажировках в рамках международного обмена, разработке совместных образовательных программ и создании совместных научных и исследовательских проектов.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию. Всего в вузе реализуется семь стратегических проектов, в том числе по повышению эффективности освоения арктической зоны РФ.

Технологический университет имени Шарифа - научно-исследовательское и образовательное учреждение, расположенное в самом центре Тегерана. С момента учреждения в 1966 году университет входит в число престижных вузов страны.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.