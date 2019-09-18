Объем инвестиций в Тюменскую область в 2018 году вырос на 21%

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Тюменской области вырос в 2018 году на 21% по сравнению с 2017 годом и превысил 380 млрд рублей. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Моор на пленарной сессии "Будущее газовой отрасли" X Тюменского нефтегазового форума.

"Объем инвестиций в основной капитал в ушедшем 2018 году составил более 380 млрд рублей, что на 21% выше 2017 года. Объем инвестиций на душу населения достиг 252 тыс. рублей, и это десятое место среди всех субъектов РФ. В целом за последние десять лет объем инвестиций в Тюменской области вырос в 2,7 раза" - сказал он.

Моор добавил, что Тюменская область регулярно оказывается в лидерах национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, в 2019 году она заняла третье место.

"Значительный вклад в достижение этих показателей внесли такие отрасли промышленности как нефтегазохимия, нефтепереработка, нефтегазовое машиностроение. Безусловно, не последнюю роль в создании инвестиционного климата, в стимулировании промышленного производства сыграл наш Тюменский нефтегазовый форум", - отметил он.

Также губернатор добавил, что за последние 10 лет индекс промышленного производства Тюменской области вырос в три раза. При этом доля промышленности в структуре валовой добавленной стоимости увеличилась с 9% до 35%.

Нефтегазовый форум

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.