Избирком Екатеринбурга в четвертый раз рассмотрел заявку на референдум по скверу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Екатеринбурга рассмотрела обращение инициативной группы горожан, в четвертый раз направивших заявку на проведение референдума о статусе земельного участка на месте сквера на Октябрьской площади, где ранее предлагалось построить храм Святой Екатерины. Как сообщил в среду ТАСС председатель комиссии Вадим Антошин, в установленный законом 15-дневный срок горизбирком изучит представленные документы и примет решение об их передаче в екатеринбургскую городскую думу либо об отказе в регистрации инициативной группы.

В феврале статус участка был изменен с "территории общего пользования" на "зону объектов религиозного назначения". Екатеринбургская епархия 16 июня отказалась строить собор в сквере, площадка будет исключена из опроса, который готовит рабочая группа. Ранее группа трижды направляла в избирком заявку на проведение референдума, однако получала отказ из-за ошибок в документах.

"Избирательная комиссия провела заседание, на котором рассмотрела заявку инициативной группы о проведении в Екатеринбурге референдума по статусу земли в сквере на Октябрьской площади. Формулировка заявки примерно та же, что была в предыдущем варианте", - сказал Антошин. В избиркоме уточнили, что заявка поступила 16 сентября.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства. Позднее рабочая группа назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.