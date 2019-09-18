Власти Свердловской области предлагают создать ТОСЭР по деревообработке

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области направили в правительство РФ заявку на создание четвертой в регионе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), где будет развиваться деревообработка. Об этом сообщила в среду ТАСС на X Тюменском нефтегазовом форуме министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"Мы рассчитываем на появление еще одной ТОСЭР в границах одного из муниципальных образований Свердловской области. Сегодня в [правительстве РФ] рассматривается вопрос о ее создании в Верхней Туре, где мы уже сейчас развиваем производство в сфере деревообработки, реализующийся компанией "Синергия", - проект стоимостью свыше 5 млрд рублей", - сказала Казакова.

В настоящее время в территории региона действуют три ТОСЭР - "Краснотуринск", "Новоуральск" и "Лесной".

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.