Опрос по вопросу строительства храма в Екатеринбурге предлагается провести 13 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Члены комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы предлагают провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины 13 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думы в среду.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ранее предлагал провести опрос по поводу места строительства храма святой Екатерины 12 октября. Соответствующее постановление было направлено в городскую думу 12 сентября.

"Члены комиссии городской думы по местному самоуправлению предлагают провести опрос горожан по вопросу строительства храма 13 октября. В проекте постановления главы будет изменена дата с 12 октября на 13-е. Позднее эта инициатива будет рассмотрена на заседании думы 24 сентября", - сказали в пресс-службе гордумы.

В конце июня рабочая группа по определению места под строительство храма, сформированная при гордуме, определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Позднее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал вынести на голосование жителей две из трех предложенных площадок для возможного строительства храма святой Екатерины. Рабочая группа 3 сентября исключила площадку на месте снесенной телебашни из шорт-листа под возможное возведение собора. Вместо нее в шорт-лист добавлена площадка на набережной Исети за Макаровским мостом.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства. Примерная стоимость опроса - 13 млн рублей.