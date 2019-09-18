Вадим Шумков вступил в должность губернатора Курганской области

КУРГАН, 18 сентября. /ТАСС/. Вадим Шумков, победивший на выборах губернатора Курганской области с 80,86% голосов, вступил в среду в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

Инаугурация проходит в Большом зале Курганской областной филармонии. Перед церемонией состоялось внеочередное заседание облдумы, где депутаты подтвердили назначение нового губернатора.

"Вступая в должность губернатора Курганской области, торжественно клянусь добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности. <...> Верно служить народу, уважать и защищать права и свободы человека. Соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы Курганской области", - произнес Шумков слова присяги.

На инаугурации присутствовали депутаты Государственной и областной думы, общественники, члены регионального правительства, избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"Я слушал присягу и думал, как коротка эта присяга, но [какая] сложная и тяжелая работа предстоит Вам на территории Курганской области. <…> Вступление в должность - это маленький этап Вашей работы, но Вы заручились доверием жителей области, и [Вам] еще предстоит приумножить это доверие", - сказал Цуканов, поздравив губернатора с вступление в должность.

По словам полпреда, необходимо разработать новую прогрессивную программу развития Курганской области, "этого ждут все жители", и, обсудив с ними эту программу, приступить к ее реализации. "Мы знаем, что в Курганской области большое количество молодежи уезжает в ближайшие регионы - Тюмень, Екатеринбург. Ваша основная задача - сделать так, чтобы молодежь оставалась в регионе, а это означает, что нужно обустраивать города, населенные пункты, сделать так, чтобы социальные гарантии были обеспечены - качество образования, здравоохранения, вопросы безопасности и рабочие места", - сказал Цуканов.

О губернаторе Курганской области

Самовыдвиженец Шумков победил на выборах губернатора Курганской области, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября, получив 80,86% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Яков Сидоров с 9,7% голосов, третье у Татьяны Майбороды от "Справедливой России" - 4,7%, замыкает список кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин - 3,33%.

Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио главы Курганской области 2 октября 2018 года после ухода в отставку Алексея Кокорина.

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