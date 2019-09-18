Свердловский суд приговорил убийцу и насильника к пожизненному заключению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд признал виновным 45-летнего ранее судимого мужчину в совершении двух убийств, двух покушений на убийство, изнасиловании малолетней и пяти разбойных нападениях. Он получил пожизненный срок, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.

"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему ранее неоднократно судимому мужчине, до задержания проживавшему в городе Екатеринбурге. Он признан виновным в совершении двух убийств, в том числе малолетней девочки (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), двух покушений на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасилования малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ) и пяти разбойных нападений (ч. 2, 4 ст. 162 УК РФ). <…> Приговором Свердловского областного суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что преступления совершены мужчиной с августа по сентябрь 2018 года в Екатеринбурге, Челябинске и Каменске-Уральском, от действий обвиняемого пострадали четыре женщины, один мужчина и девочка 2009 года рождения. Согласно заключению психиатрической экспертизы, подсудимый вменяем и осознавал фактический характер совершаемых им действий. "Подозреваемого, по информации сотрудников полиции из подразделения уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области, задержали наши коллеги из челябинского гарнизона 13 сентября 2018 года, после чего разыскиваемый был доставлен оперуполномоченными под конвоем в Свердловскую область и передан для участия в следственных действиях в региональный СКР", - пояснил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.