Центр подготовки кадров в нефтегазовой отрасли планируется открыть под Тюменью до 2022 г.

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Центр для подготовки кадров в нефтегазовой отрасли планируется открыть на заводе по производству энергетического оборудования в индустриальном парке "Боровский" в Тюменской области до 2022 году. Об этом сообщил ТАСС директор компании "Энерготехсервис" Александр Свергин на X Тюменском нефтегазовом форуме.

"Планируется создать учебный центр, который будет готовить наших специалистов и сотрудников других компаний до 2022 года. Основное направление - это эксплуатация, сервис и ремонт газопоршневых электростанций. В год могут проходить обучение около 200 человек", - сказал он.

По словам Свергина, в работе центра будут принимать участие преподаватели Тюменского индустриального университета, инженерный состав "Энерготехсервиса" и представители заводов-производителей энергетического оборудования. "Это поможет специалистам адаптироваться к современным условиям, понять тенденции, быть востребованными в отрасли. <…> Мы уже берем на практику 20 студентов, готовим их и предоставляем работу после окончания вуза", - отметил он.

"Энерготехсервис" - российская энергетическая компания со специализацией в области распределенной энергетики. Основана в 2002 году как специализированное предприятие по строительству и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых промыслах. На сегодняшний день в ней работают около 800 сотрудников.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Он является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, а также более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.