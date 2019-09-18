{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Курганской области в полном составе ушло в отставку

Согласно уставу области, оно продолжит работу до формирования нового состава, которое должно произойти в течение двух месяцев

ТАСС, 18 сентября. Правительство Курганской области в полном составе отправлено в отставку, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Павел Поперешниченко.

"Да, такая процедура прошла", - сказал он, отвечая на вопрос об отставке правительства Курганской области.

Ранее в среду прошла инаугурация избранного губернатора региона Вадима Шумкова. В пресс-службе ТАСС уточнили, что в соответствии с Уставом Курганской области после вступления в должность избранного губернатора правительство региона должно сложить полномочия, однако оно продолжит работу до формирования нового состава, которое должно произойти в течение двух месяцев.

Теги
РоссияКурганская область
Ликвидировано открытое горение на заводе ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 500 кв. метров
Читать полностью