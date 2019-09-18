Правительство Курганской области в полном составе ушло в отставку

ТАСС, 18 сентября. Правительство Курганской области в полном составе отправлено в отставку, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Павел Поперешниченко.

"Да, такая процедура прошла", - сказал он, отвечая на вопрос об отставке правительства Курганской области.

Ранее в среду прошла инаугурация избранного губернатора региона Вадима Шумкова. В пресс-службе ТАСС уточнили, что в соответствии с Уставом Курганской области после вступления в должность избранного губернатора правительство региона должно сложить полномочия, однако оно продолжит работу до формирования нового состава, которое должно произойти в течение двух месяцев.