Трое тагильских экс-полицейских получили реальные сроки за пытки задержанного

ТАСС, 18 сентября. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении троих бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий за пытки задержанного, сообщается в среду на сайте СК по региону.

"Собранные следственными органами СКР по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим мужчинам в возрасте 26, 28 и 32 лет, ранее занимавшим должности оперуполномоченных отдела полиции №21 МУ МВД России "Нижнетагильское". Они признаны виновными по п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств")", - сообщается на сайте ведомства.

Как установлено в ходе следствия, в октябре 2018 года оперативники вызвали на допрос задержанного для проверки его на причастность к преступлению. В ходе опроса полицейские начали угрожать ему, пытаясь заставить сознаться в преступлении. Мужчина отказался, тогда полицейские начали избивать потерпевшего. Кроме того, ему на голову надевали полимерный пакет, заставляли отжиматься и приседать. Не добившись признаний, мужчину отпустили вечером 4 октября.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4,5 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.