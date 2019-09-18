Большинство тюменских новостроек получило заключения о соответствии критериям готовности

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Застройщики большей части возводимых в Тюменской области жилых домов получили заключения о степени готовности проекта строительства для его завершения по старым правилам привлечения средств граждан (без использования счетов эскроу). Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительства региона.

"В Тюменской области по 111 объектам выданы заключения о соответствии критериям готовности, 3 объекта находятся на рассмотрении, 13 объектов имеют высокую степень готовности - заключение не требуется и еще по 15 объектам готовятся документы для рассмотрения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подать заявление на получение заключения о соответствии проекта застройщики могут до 1 октября 2019 года. Критериями являются строительная готовность не ниже 30%, объем проданных площадей не менее 10%.

"Всего на территории Тюменской области строится 162 дома, 142 из них подпадают под критерии готовности. Из 20 объектов, которые не подпадают под критерии готовности, по трем объектам получено проектное финансирование. Два находятся в банке на рассмотрении. И еще восемь объектов строятся с использованием эскроу-счетов", - уточнили в пресс-службе.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков - часть федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).