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Пять человек пострадали при пожаре в деревянном доме в Свердловской области

ЧП произошло в Серове, площадь пожара составила 100 кв. м
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© ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Деревянный дом загорелся в городе Серове Свердловской области, при эвакуации пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"По предварительной информации, пожар начался на лестничной клетке, после чего по деревянным конструкциям распространился на квартиры и кровлю дома. Площадь пожара составила 100 кв. м. <…> Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались 26 жильцов, из них четверо детей. При эвакуации пять человек, из них трое детей, получили ушибы и порезы, им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что огонь повредил имущество в четырех квартирах, лестницу и кровлю здания. "В тушении пожара были задействованы пять единиц пожарной техники и 21 человек личного состава. В течение 30 минут пожарные справились с огнем. Жители пострадавших квартир разместились у родственников", - уточнили в ведомстве.

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