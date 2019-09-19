Гособвинитель попросил семь лет колонии для экс-главы курганского УФСИН

ТАСС, 19 сентября. Гособвинение просит назначить семь лет колонии и штраф в размере 2 млн рублей бывшему главе Курганского ФСИН Ильгизу Ильясову, обвиняемому в коррупции, злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Курганского городского суда.

2 ноября 2017 года по подозрению в получении взяток (ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 и 3 ст. 285 УК РФ) был задержан экс-начальник управления ФСИН по Курганской области полковник Ильгиз Ильясов (занимал должность в 2009-2017 годах). На следующий день Курганский городской суд поместил его под домашний арест (с июля 2018 года находится под подпиской о невыезде). Позднее полковнику было предъявлено обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Своей вины бывший начальник УФСИН не признает.

"Гособвинитель в ходе прений попросил суд назначить наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере двух миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Ильясов присвоил более 13 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома для сотрудников ФСИН в селе Иковка Кетовского района Курганской области в 2012 году. Вместе с гендиректором подрядчика ООО "Промнефтестрой" Сергеем Двойниковым начальник УФСИН сфальсифицировал документы о стоимости работ и затраченных материалов. Аналогичные незаконные действия были совершены Ильясовым в 2015-2016 годах при строительстве СИЗО-1 в Кургане.

Кроме того, при строительстве собственного дома он незаконно использовал труд заключенных. Один из них сбежал, при этом Ильясов вынудил подчиненных оформить этот инцидент как побег из колонии. 20 ноября 2018 года Курганский горсуд приговорил Сергея Двойникова, который заключил досудебное соглашение со следствием, к трем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и пособничестве в растрате.