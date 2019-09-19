Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено из-за ливней и сильного ветра в трех регионах Уральского федерального округа, сообщили в региональных главках МЧС России.

"В Свердловской области 19 сентября местами ожидаются сильные ливни и грозы. Температура воздуха днем не превысит +14 градусов. Порывы ветра ожидаются до 17 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В Тюменской области, по данным синоптиков, 19-20 сентября ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 24 м/с, возможен град.

В Челябинской области в ночь на 20 сентября ожидается усиление ветра. Отдельные порывы могут достигать 23-28 м/с. В Курчатовском районе Челябинска из-за циклона уже без света остались 4,5 тысячи человек. С утра четверга в "Челябэнерго" введен особый режим работы. "В компанию поступило штормовое предупреждение, все силы и средства приведены в готовность для ликвидации возможных технологических нарушений в электросетевом комплексе", - пояснили в группе по связям с общественностью.