В отделе полиции в Югре найден мертвым задержанный

ТАСС, 19 сентября. Мужчина 1971 года рождения обнаружен мертвым в отделе полиции № 3 Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе, когда полицейские собирались доставить его в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД в четверг.

"В понедельник за административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.9 КОАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ"), мужчина 1971 года рождения был доставлен в отдел полиции № 3 Сургута. Гражданин от прохождения медицинского освидетельствования отказался, поэтому был помещен в камеру для полного вытрезвления. Во вторник утром его должны были везти в суд для избрания наказания, но, когда в камеру зашли за ним, оказалось, что он не подает признаки жизни. Медики констатировали смерть", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, мужчина с 2015 года состоял на учете как наркоман, с 2018 года состоит и как злоупотребляющий алкоголем. За последние два года многократно привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

По данному факту произошедшего проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента смерти задержанного, его тело отправлено на судмедэкспертизу.