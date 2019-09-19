Суд продолжит рассматривать иски о банкротстве Utair 21 октября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 21 октября вернется к рассмотрению исков по банкротству авиакомпании Utair, говорится в картотеке арбитражных дел.

Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. Арбитражный суд ХМАО 11 июня отказал "Флеш лайт капитал" во введении наблюдения в отношении перевозчика в связи с уплатой Utair долга компании. 22 июля суд отказал компании "Юган-Юнион кард" в признании Utair банкротом.

"Судебное заседание отложено до 15:00 (13:00 мск) по местному времени 21 октября 2019 года", - говорится в картотеке дел. Соответствующее решение судья принял в четверг, 19 сентября. Причины не поясняются.

Между тем, согласно картотеке, накануне Utair и "Гидпромэнергострой" подавали в суд ходатайства об отложении заседания в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела.

В пресс-службе авиакомпании поясняли, что из-за минимального размера задолженности риск начала процедуры банкротства отсутствует. Также там добавили, что для авиакомпании не составляет трудности выплатить сумму долга, но "справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства".

Ситуация в Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Сейчас компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года Utair не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.