Здание цеха завода ВИЗ-Сталь не получило повреждений при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Здание цеха завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге, на котором 18 сентября произошел пожар, не получило повреждений. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе предприятия.

Возгорание произошло 18 сентября в цехе холодной прокатки, рабочие были эвакуированы. Пожару был присвоен повышенный (третий) ранг сложности. Изначально сообщалось о том, что огнем охвачено около 3,2 тыс. кв. м, позднее в МЧС объявили о ликвидации открытого горения на площади 500 кв. м. После пожара были взяты пробы воздуха, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

"Здание цеха не пострадало. Стан, на территории которого произошло возгорание, находился в ремонте, и ремонт будет продолжен. Работа производственного комплекса цеха холодной прокатки "ВИЗ-Сталь" восстановлена", - уточнили в пресс-службе, добавив, что инцидент не отразится на производственной и сбытовой программах предприятия. Создана рабочая группа для расследования произошедшего.

ВИЗ-Сталь - ведущий мировой и крупнейший российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали. Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода, одного из старейших российских предприятий черной металлургии. С 2006 года ВИЗ-Сталь входит в состав одного из крупнейших мировых металлургических холдингов - группу НЛМК. В настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России. Завод располагается в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, на западе города, на одном из берегов реки Исеть. В непосредственной близости от завода расположен жилой микрорайон Заречный.