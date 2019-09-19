Строительство первого этапа образовательной резиденции на Урале потребует 500 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Создание первого этапа загородной образовательной резиденции в Сысертском городском округе Свердловской области потребует порядка 500 млн рублей. Проект реализуется на средства группы "ЧТПЗ", сообщил в четверг ТАСС глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских.

В начале сентября участники первой международной проектной школы "Практики будущего" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) разработали концепцию загородной образовательной резиденции в Сысерти. Предполагается, что новое пространство будет работать для детей и взрослых, их совместного обучения, творчества и командной работы.

"Я думаю, что на строительство первого этапа загородной резиденции будет затрачейно порядка полумиллиарда рублей", - сказал Нисковских в кулуарах Первого форума для глав городов "Дни лидеров муниципального управления". Он уточнил, что строительство резиденции планируется начать в следующем году.

Первое время проект будет реализоваться за счет бизнеса в лице группы "ЧТПЗ". На этапе создания объектов инфраструктуры общего пользования может подключиться государство.

"Бизнес в лице группы "ЧТПЗ" на свои средства реализует этот проект. Но в дальнейшем подключится государство в финансировании строительства инфраструктуры общего пользования. Сейчас, на данном этапе, все работы финансирует бизнес", - добавил глава Сысертского ГО.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ - Олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии RUKAMI, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

О предприятии

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера". Основным акционером является председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров (70,26%).

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходит в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке Правительства России и Министерства строительства РФ. Партнерами форума также выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.