Жители Тюменской области выберут дороги для ремонта по нацпроекту в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Жители Тюменской области помогут властям определить, какие дороги нужно отремонтировать в рамках нацпроекта в 2020 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главного управления строительства региона.

"Дорожный сезон в нашем регионе продлится до середины октября. Большинство ремонтных работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже завершены, а дорожники начинают формировать планы на новый сезон 2020 года. В официальной группе нацпроекта в социальной сети "ВКонтакте" ("Дороги Тюменской области") запущен опрос, где каждый житель региона может написать, куда должен прийти нацпроект в новом году и какие дороги области нуждаются в ремонте", - говорится в сообщении.

Все пожелания включат в повестку общественных обсуждений новой программы ремонта, добавили в пресс-службе.

В 2019 году запланированы и продолжаются работы на 407 объектах дорожной сети Тюменской области общей протяженностью 516,1 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.