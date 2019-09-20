Разработки тюменских ученых позволили кратно увеличить добычу нефти из старых скважин

ТАСС, 20 сентября. Технология, разработанная учеными Тюменского государственного университета, института биохимической физики РАН и специалистами завода "Сибнефтемаш", позволила кратно увеличить добычу нефти из старых и неэффективных скважин. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Испытания прошли успешно, на X Тюменском нефтегазовом форуме "Сибнефтемаш" представил эти разработки. Это хороший пример сотрудничества промышленного предприятия, университета и заказчиков. Могу сказать, что "Лукойл", "Роснефть" и "Татнефть" использовали на старых скважинах технологии и оборудование. Подъем нефти на объектах кратно увеличился", - сказал он.

В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС, что над технологией работали с 2016 года. "Были подвергнуты обработке скважины, построенные 30-40 лет назад. До обработки они давали низкие притоки: от нуля до 1,5-2 кубометров жидкости в сутки. После обработки одна из самых старых скважин стабильно выдает 8-11 тонн нефти в сутки с продолжением эффекта около двух лет", - отметили в пресс-службе.

Все программное обеспечение технологического комплекса, схемные решения автоматизированного управления, по данным пресс-службы, полностью разработаны в Тюменском государственном университете. Машиностроители полностью изготовили из российских комплектующих технологические комплексы.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум прошел с 17 по 19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Участники форума обсудили вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначили пути реализации профильных задач.

В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.