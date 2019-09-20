Парк общественного транспорта Нижнего Тагила может обновиться по нацпроекту "Экология"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил заменить значительную часть парка общественного транспорта Нижнего Тагила за счет средств федерального бюджета по нацпроекту "Экология". Соответствующее заявление он сделал на заседании коллегии министерства природных ресурсов и экологии РФ, сообщил в пятницу департамент информационной политики региона.

"Наиболее эффективным решением транспортной проблемы для улучшения экологической ситуации в Нижнем Тагиле мы видим реализацию проекта по обновлению подвижного состава общественного автомобильного транспорта. Предполагается заменить значительную часть автобусов малого и среднего класса на комфортные и экологичные автобусы большого класса. <…> Прошу рассмотреть возможность включения в состав федерального проекта "Чистый воздух" с привлечением средств федерального бюджета проект по замене значительной части подвижного состава в Нижнем Тагиле", - цитирует его департамент.

Губернатор отметил, что Свердловская область с 2014 года активно переводит общественный транспорт и коммунальную технику на газ. Сейчас в регионе на газомоторном топливе работают более тысячи автобусов и 147 единиц транспорта дорожно-коммунальных служб. Ведется работа по развитию сети газомоторной инфраструктуры. Земельные участки для строительства газозаправочных станций передаются в аренду без конкурса.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).