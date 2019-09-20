В Курганской области задержали экс-главу Кетовского района

ТАСС, 20 сентября. Сотрудники управления ФСБ по Курганской области задержали бывшего главу Кетовского района Александра Носкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Да, подтверждаем задержание Носкова", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

14 августа 2017 года суд назначил Носкову 3,5 млн рублей штрафа с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение четырех лет за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Следствие установило, что с марта 2013 года по июль 2014 года он получил от своего знакомого три взятки по 100 тыс. рублей за содействие в незаконном получении земельных участков в престижных районах по символической стоимости.