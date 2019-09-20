Опрос в Екатеринбурге по строительству храма будет признан при явке 1%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Опрос в Екатеринбурге по вопросу строительства храма Святой Екатерины будет признан состоявшимся при явке 1% от числа избирателей города. Об этом в пятницу сообщил руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров на заседании рабочей группы по строительству храма, сформированной при гордуме.

"Опрос будет считаться состоявшимся, если на него придет 1% от числа избирателей Екатеринбурга. Это 10857 человек. Если это количество придет, то опрос будет признан состоявшимся", - сказал Захаров, отметив, что опрос будет проходить на 44 площадках. По его словам, проголосовать можно будет с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Захаров добавил, что если опрос будет признан несостоявшимся, то следующий по данной проблеме можно будет провести только через год. "Ситуация вызвала интерес. Думаю, что 10,8 тыс. человек из 1 млн 80 избирателей придут", - отметил он.

Члены комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы ранее предложили провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины 13 октября. Эта инициатива будет рассмотрена на заседании думы 24 сентября.

На данный момент рассматриваются три площадки для строительства: участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на набережной Исети за Макаровским мостом.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Президент России Владимир Путин высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.