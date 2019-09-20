Мурманский экс-замгубернатора займет аналогичную должность в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин займет аналогичную должность в Челябинской области. Он будет курировать политический блок, сообщил журналистам в пятницу челябинский губернатор Алексей Текслер.

"Векшин займет пост вице-губернатора", - сказал Текслер, отвечая на вопрос, действительно ли Векшин займет этот пост.

Губернатор добавил, что кадровое решение об и.о. заместителя губернатора Евгения Голицына, который занимал эту должность, будет принято позднее.

16 сентября было объявлено о том, что вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин покинул этот пост, что стало первым кадровым решением после выборов нового главы региона Андрея Чибиса.

Анатолий Векшин родился в 1983 году в городе Кемерово. Образование высшее, в 2005 году он окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". С 2013 года занимал пост вице-губернатора Мурманской области.