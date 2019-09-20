Осужденной за взятки экс-главе челябинского села сократили срок

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Суд уменьшил срок заключения с семи до пяти с половиной лет бывшей главе села Баландино Красноармейского района Челябинской области, которая брала взятки за выделение в собственность муниципальной земли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

"Суд апелляционной инстанции снизил срок назначенного районным судом наказания до 5 лет 6 месяцев, в остальной части оставив приговор без изменения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор обжаловал адвокат бывшей чиновницы.

По версии следствия, бывшая глава села Баландино Вера Галицкова получила в общей сложности 220 тыс. рублей в качестве взяток от граждан за незаконную передачу им в собственность двух муниципальных земельных участков. В апреле Красноармейский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн рублей.