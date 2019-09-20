Суточный пассажиропоток в новом саратовском аэропорту на 40% превысил загрузку старого

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток нового саратовского аэропорта Гагарин, открытие которого состоялось 20 августа, превысил загрузку старого авиаузла на 40%, сообщает пятницу пресс-служба аэропорта.

"Более 55 тыс. пассажиров воспользовались услугами "Гагарина" в первый месяц работы. Средний суточный пассажиропоток "Гагарина" на 40% превысил среднесуточную загрузку старого аэропорта Саратова ("Центральный") в августе-сентябре прошлого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пик авиаперевозок пришелся на 17 сентября: в этот день на прилет и вылет было обслужено 2,23 тыс. пассажиров. Рейсами внутри страны за первый месяц работы аэропорта воспользовались 51,9 тыс. пассажиров, международными - 3,4 тыс. Перевозку пассажиров выполняли как ранее работавшие на саратовском направлении авиакомпании "Аэрофлот", S7, Utair, Nordwind, Pegas Fly, Rusline, так и новые для региона перевозчики "Победа" и "ИрАэро".

По данным аэропорта, в настоящий момент из Саратова можно вылететь во все аэропорты Москвы, а также в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Сургут. Действуют чартерные программы по перелетам в Анталью (Турция). В дальнейшем планируется открытие рейсов в Дубай.

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.

По данным Минтранса области, сейчас из аэропорта в Саратов можно добраться электричкой и автобусом, в том числе ночным.