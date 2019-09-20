Против экс-главы Кетовского района Зауралья возбудили дело о превышении полномочий

ТАСС, 20 сентября. Бывший глава Кетовского района Курганской области Александр Носков, который был задержан сотрудниками регионального УФСБ, обвиняется в превышении должностных полномочий, ущерб от его действий превысил 15 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области в рамках возбужденного уголовного дела по факту превышения должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) привлечен в качестве обвиняемого бывший глава Кетовского района Александр Носков", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу пресс-служба регионального УФСБ сообщала о задержании Носкова.

По данным курганского УФСБ, Носковым в июне 2015 года в рамках целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года" был заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству водопровода в селе Кетово. Зная, что работы не выполнены в полном объеме, он подписал недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей.

"Таким образом, незаконные действия главы администрации Кетовского района повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий в виде ущерба бюджетам различных уровней на сумму свыше 15 млн рублей, неисполнения федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года" на сумму более 152 млн рублей, а также невозможности использования водопровода жителями села Кетово", - уточняется в сообщении.

Ранее Носков уже привлекался к уголовной ответственности.

О деле экс-главы Кетовского района Носкова

14 августа 2017 года суд назначил Носкову 3,5 млн рублей штрафа с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение четырех лет за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Следствие установило, что с марта 2013 года по июль 2014 года он получил от своего знакомого три взятки по 100 тыс. рублей за содействие в незаконном получении земельных участков в престижных районах по символической стоимости.