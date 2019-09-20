Первая в Югре социальная гостиница для бывших заключенных будет принимать 70 человек в год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сентября. /ТАСС/. Некоммерческая организация "Центр социальной помощи "Шаг вперед" планирует в декабре открыть в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) первую в регионе социальную гостиницу для бывших заключенных, сообщила ТАСС в пятницу руководитель организации Наталья Прокошева.

"Это первая социальная гостиница для бывших заключенных, которая появится в Югре. Ее открытие запланировано на 1 декабря. Планируется, что в 2020 году данной возможностью смогут воспользоваться не менее 70 человек, освободившихся из мест лишения свободы. Это мужчины из двух колоний в Сургуте и одной в Нижневартовске, которые будут жить круглосуточно сроком до трех месяцев, пока не найдут работу или не смогут переехать к родственникам", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, на время проживания постояльцам будут выдаваться предметы первой необходимости, личной гигиены, смартфон с сим-картой и проездные билеты на общественный транспорт. Также им будут оказывать консультационные, юридические услуги, помощь в трудоустройстве.

Гостиница представляет собой два мобильных вагончика, оборудованных для проживания 16 человек одновременно. В них установлена пожарная сигнализация, а для умывания имеется раковина с водонагревателем. "Вагончики стоят рядом с отделением ночного пребывания для бездомных. В этом же здании бывшие заключенные смогут принять душ и сходить в теплый туалет. Сейчас закупаем всю необходимую мебель и оборудование для гостиницы", - добавила Прокошева.

Она сообщила, что проект получил два гранта - президентский в размере 500 тыс. рублей и губернатора Югры - 1,7 млн.