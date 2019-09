В ТюмГУ начала работу конференция по трансформации российских вузов в проекте "5-100"

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Семинар-конференция, посвященная возможным трансформациям вузов в рамках проекта "5-100", проходит на базе Школы перспективных исследований Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе вуза.

"В мероприятии 20-21 сентября принимают участие эксперты и управленцы, представители сильнейших вузов России", - заявили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе ТюмГУ, главной темой конференции стало создание гринфилдов - новых институций внутри университета, необходимых элементов стратегии развития университетов-участников проекта "5-100". "На примере гринфилдов разного типа мы постараемся определить, что необходимо сделать для того, чтобы новые институции приносили в университет по-настоящему новые нормы деятельности, чтобы эти нормы не деградировали со временем и чтобы гринфилд не оставался изолированным исключением, мало влияющим на остальной университет", - говорится на официальном сайте конференции.

В частности, на конференции обсуждается апробированный опыт ТюмГУ в создании на площадке регионального вуза новых образовательных и исследовательских институций - Школы перспективных исследований (SAS) и Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO).

"Проект "5-100" нас кардинально изменил. И если в начале пути у нас была дилемма: создавать гринфилды или идти мелкими шагами по всему фронту, то сейчас мы понимаем, что выбрали правильный гибридный путь. У нас созданы два гринфилда, но кроме этого, происходят системные шаги по трансформации всего университета. Нам проект предоставил принципиальную возможность изменить университет, и мы ею воспользовались", - прокомментировал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов. Запущена в России в соответствии с майским указом президента. Программа "5-100" предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов - Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU).