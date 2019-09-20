Югра с 2020 года станет пятым регионом, где действует налог для самозанятых граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) с 1 января 2020 года введет в регионе специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Участие региона в эксперименте поддержано большинством голосов членов совета по развитию малого и среднего предпринимательства на заседании под председательством главы региона Натальи Комаровой, сообщили журналистам в пятницу в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог". Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.

"Не вижу никаких угроз принять участие в этом эксперименте. Целесообразно отработать именно в этом режиме, сформировать обоснованную позицию и настаивать на ее учете при принятии государством решения о правовом регулировании этого вопроса, но с учетом обеспечения упрощенного входа в этот налоговый режим без лишней бюрократии. Давайте активной командой готовиться к вступлению в эксперимент и формированию площадки для этого", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

В свою очередь руководитель Ханты-Мансийского регионального отделения "Опоры России" Владимир Зиновьев отметил, что введение специального налогового режима поможет самозанятым выйти из тени. "Какая-то экономически активная часть населения работает в теневом секторе, в котором налоги не уплачиваются, создавая нерыночные, неконкурентные условия. Введение этого режима позволит самозанятым выйти из тени, получать социальные гарантии от государства - пенсионное и медицинское обеспечение. Человек с небольшими рисками для себя может оценить свой экономический предпринимательский потенциал. А через год-два вообще перейти в другой режим налогообложения и создавать новые рабочие места", - пояснил он.

Ранее глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин сообщил, что самозанятыми с начала года зарегистрировались 201 тыс. человек, из них более 87% никогда не были индивидуальными предпринимателями.