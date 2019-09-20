В Нижнем Тагиле завершили ремонт пяти самых крупных участков дорог по нацпроекту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Самые крупные участки дорог, которые в 2019 году ремонтировали по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сданы в эксплуатацию в Нижнем Тагиле, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Межведомственная приемная комиссия осмотрела пять готовых участков. Это самые большие по объему объекты, которые ремонтировались в 2019 году. Они расположены на основных транспортных артериях города - Восточном и Северном шоссе", - говорится в сообщении.

Комиссия осмотрела участок Восточного шоссе от улицы Цементная до пересечения с Северным шоссе (площадь объекта составила более 20 тыс. кв. м), участок Восточного шоссе от Северного шоссе до улицы Юности (почти 33 тыс. кв. м). На единственной дороге, соединяющей поселок Северный с другими районами города, отремонтировали два участка площадью более 17 тыс. и почти 23 тыс. кв. м соответственно. Еще один участок - на улице Окунева между Ленинградским проспектом и проспектом Вагоностроителей (9,5 тыс. кв. м). Общая протяженность отремонтированных дорог составила 7,7 км.

"Серьезных замечаний к подрядчикам нет. <...> Полный анализ ремонтов проведем после того, как в начале октября специалисты из Саратова сделают повторную диагностику не только отремонтированных участков, а всех дорог Нижнетагильской агломерации", - цитирует пресс-служба руководителя межведомственной комиссии Николая Новикова.

В 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижнем Тагиле отремонтируют 24 участка дорог общей протяженностью 29,5 км.

Нацпроект охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.