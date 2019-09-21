Получившие в Турции ожоги от горящего масла дети вернулись в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Дети из Екатеринбурга, получившие ожоги от горящего масла в одном из турецких отелей, вернулись на родину и в настоящий момент получают лечение в ожоговом центре, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава Свердловской области.

"Дети благополучно долетели до Екатеринбурга и силами территориального центра медицины катастроф из аэропорта Кольцово госпитализированы в ожоговое отделение ДГКБ №9, располагающее всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи пациентам с подобными травмами. Мальчишки проходят полное обследование специалистами, после чего будут приняты все необходимые меры для их лечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в больнице находится заместитель министра здравоохранения Елена Чадова, ситуацию также держит на контроле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В пятницу генконсульство РФ В Анталье сообщило, что 18 сентября во время файер-шоу, устроенного поваром отеля, пострадали трое россиян - двое детей в возрасте 3,5 и 10 лет, а также взрослый 1995 года рождения. Повар допустил ошибку во время шоу, и масло пролилось на людей. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу с ожогами разной степени тяжести, их состояние удовлетворительное.