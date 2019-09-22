Ученики воскресных школ в Екатеринбурге прошли 8 км крестного хода

ТАСС, 22 сентября. Учащиеся с 1-го по 11-й класс и педагоги воскресных школ и церковно-приходских школ совершили в Екатеринбурге крестный ход, молясь об успешной учебе. Всего они прошли 8 км, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Екатеринбургской Епархии.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что в Екатеринбурге под дождем проходит крестный ход с участием 1,5 тыс. детей, которым предстоит помолиться о хороших оценках.

"В мероприятии участвовало около 1,3 тыс. человек - это школьники с 1 по 11 класс, их родители, педагоги, священнослужители. Сколько конкретно из них детей - сказать сложно. В начале пути они действительно попали под дождь, но потом на всем протяжении пути была хорошая погода. Крестный ход посвящен началу учебного года в церковно-приходских школах Екатеринбургской митрополии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе крестного хода ученики совместно с педагогами молились об успешной учебе. "Наша главная задача была, чтобы дети вместе с родителями, педагогами помолились о том, чтобы Господь помогал им в жизни, учебе, овладении знаниями. Всего они прошли 8 км - от храма в честь Владимирской иконы на Семи Ключах до Ганиной Ямы", - пояснил собеседник.

Он также отметил, что это традиционное мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге в восьмой раз.