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Сорвавший ворота резиденции главы Челябинской области мужчина получил трое суток ареста

Инцидент произошел 21 сентября, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 22 сентября. Центральный районный суд Челябинска приговорил 62-летнего жителя Челябинской области, сорвавшего накануне ворота резиденции губернатора, находясь в нетрезвом состоянии, к трем суткам административного ареста. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления УМВД.

"Решением Центрального районного суда Челябинска мужчине назначено наказание в виде трех суток административного ареста", - говорится в сообщении.

В субботу сотрудники полиции задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии повредил ворота резиденции губернатора Челябинской области, в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве.

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