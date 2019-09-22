Сорвавший ворота резиденции главы Челябинской области мужчина получил трое суток ареста

ТАСС, 22 сентября. Центральный районный суд Челябинска приговорил 62-летнего жителя Челябинской области, сорвавшего накануне ворота резиденции губернатора, находясь в нетрезвом состоянии, к трем суткам административного ареста. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления УМВД.

"Решением Центрального районного суда Челябинска мужчине назначено наказание в виде трех суток административного ареста", - говорится в сообщении.

В субботу сотрудники полиции задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии повредил ворота резиденции губернатора Челябинской области, в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве.