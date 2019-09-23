Работа паромной переправы на Ямале приостановлена из-за сильного ветра

ТАСС, 23 сентября. Движение паромов на переправе между городами Салехард и Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) приостановлено из-за сильного ветра. Об этом в понедельник говорится в официальной группе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО во "ВКонтакте".

"Движение паромов на переправе Салехард - Лабытнанги приостановлено. Ветер 25 м/с, плохая видимость", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в течение дня прогнозируется усиление ветра до 28 м/с, вертолетные рейсы вместо паромов не выполняются.