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Работа паромной переправы на Ямале приостановлена из-за сильного ветра

В течение дня прогнозируется усиление ветра до 28 м/с

ТАСС, 23 сентября. Движение паромов на переправе между городами Салехард и Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) приостановлено из-за сильного ветра. Об этом в понедельник говорится в официальной группе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО во "ВКонтакте".

"Движение паромов на переправе Салехард - Лабытнанги приостановлено. Ветер 25 м/с, плохая видимость", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в течение дня прогнозируется усиление ветра до 28 м/с, вертолетные рейсы вместо паромов не выполняются.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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