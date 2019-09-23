Учения с участием 1,5 тыс. военных медиков проходят на Урале, в Сибири и Поволжье

ТАСС, 23 сентября. Учения военных медиков Центрального военного округа начались на территории восьми регионов России. В них принимают участие более 1,5 тыс. человек, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"В гарнизонах ЦВО Урала, Сибири и Поволжья военнослужащие и гражданский персонал медицинских подразделений отработают теоретические и практические вопросы организации медицинского обеспечения в условиях боевых действий и повседневной жизнедеятельности. В ходе учений подразделения, привлекаемые к командно-штабной игре по военной медицине, изучат и поэтапно отработают на картах и практически вопросы медицинской разведки, развертывания пунктов сортировки раненых, поступающих с поля боя, организации пунктов специальной обработки в условиях биологического заражения", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отдельным учебным вопросом станет применение "гнезд раненых" - места временного сосредоточения и укрытия раненых на поле боя до их эвакуации на медицинский пункт - в условиях плотной застройки. "Специалисты инженерных войск, используя сирийский опыт, расскажут военным медикам, как выбирать безопасное место в разрушенных застройках, как транспортировать раненых, чтоб их не зацепили рикошеты пуль и осколков. Практический этап эвакуации пройдет с использование шумовой имитации", - пояснили в округе.

В пресс-службе добавили, что учения пройдут на территории Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ульяновской и Саратовской областей.