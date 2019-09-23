Первый снег выпал в городах Урала

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Первый за осень снег выпал в нескольких регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах и администрациях муниципалитетов.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре первый снег выпал в двух муниципалитетах - Березовском и Белоярском районах. "В Березово сегодня ночью выпал первый нынешней осенью снег. Возможно, уже через несколько часов он растает. Пока постоянного снега нет. Ночью у нас было всего плюс один градус. Сегодня днем ожидается до плюс двух", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Березовского района.

В пресс-службе администрации Белоярского района Югры ТАСС также сообщили, что в муниципалитете идет мокрый снег, ночью столбик термометра опускался до нуля градусов, днем ожидается до плюс двух.

Первый снег выпал в Екатеринбурге утром 23 сентября, передает корреспондент ТАСС. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в регионе днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. "Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0°, +2°, заморозки в воздухе и на почве до -6°, днем +4°,+9°", - сообщает МЧС. По данным пресс-службы управления ГИБДД по Свердловской области, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе низкие температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега.