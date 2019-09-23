Первый снег выпал в городах Урала

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Первый за осень снег выпал в нескольких регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах и администрациях муниципалитетов.
Так, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре первый снег выпал в двух муниципалитетах - Березовском и Белоярском районах. "В Березово сегодня ночью выпал первый нынешней осенью снег. Возможно, уже через несколько часов он растает. Пока постоянного снега нет. Ночью у нас было всего плюс один градус. Сегодня днем ожидается до плюс двух", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Березовского района.
В пресс-службе администрации Белоярского района Югры ТАСС также сообщили, что в муниципалитете идет мокрый снег, ночью столбик термометра опускался до нуля градусов, днем ожидается до плюс двух.
Первый снег выпал в Екатеринбурге утром 23 сентября, передает корреспондент ТАСС. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в регионе днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. "Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0°, +2°, заморозки в воздухе и на почве до -6°, днем +4°,+9°", - сообщает МЧС. По данным пресс-службы управления ГИБДД по Свердловской области, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе низкие температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега.
Также мокрый снег отмечается на западе Ямало-Ненецкого автономного округа: в Приуральском, Надымском, Шурышкарском районах, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева. Ранее сообщалось, что первый снег на Ямале выпал 11 сентября на острове Белый.
В ожидании снега
По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 08:00 (06:00 мск) 22 сентября до 08:00 (06:00 мск) 23 сентября в регионе преобладала облачная погода. По всей области прошли дожди, в горах - с мокрым снегом. Как отмечается на сайте центра, сентябрьский снег в регионе выпадает редко, раз в три-четыре года, и никогда не уходит в зиму. Выпадение снега является обычным явлением в октябре. При этом октябрьский снег, как правило, сходит быстро, однако в 1976 году устойчивый снежный покров образовался в Челябинске уже 10 октября. Средняя дата установления снежного покрова в Челябинске приходится на 13 ноября.
В Тюменской области первый снег еще не выпал, однако синоптики предупредили жителей о неблагоприятных условиях. Местами ожидается усиление ветра порывами до 18-23 м/с, будут идти дожди. Температура ночью +1, +6 местами до +11, днем +8, +13.