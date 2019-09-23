Глава турфирмы в Югре подозревается в обмане 15 человек более чем на 1 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Сургута, директора компании "Путешествуй.ру". В результате ее действий пострадали как минимум 15 человек, им причинен ущерб на общую сумму свыше 1 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального управления МВД.

"33-летняя директор "Путешествуй.ру", используя свое служебное положение, в 2018 году неоднократно не исполняла договорные обязательства перед клиентами компании. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Полицейские допросили 15 пострадавших жителей Сургута. "Общая сумма материального ущерба составляет более 1 млн рублей", - отметили в пресс-службе. Сотрудники полиции ищут других пострадавших от действий руководителя туркомпании.