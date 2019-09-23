В Курганской области возбуждены дела по факту махинаций сотрудников строительной фирмы

ТАСС, 23 сентября. Сотрудники управлений МВД и ФСБ по Курганской области выявили факт превышения должностных полномочий сотрудниками строительной фирмы. По версии следствия, ущерб от их действий превысил 4 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой регионального УМВД.

"Следствием установлено, что директор и два инженера строительной фирмы заключили договор с администрацией одного из муниципальных образований Курганской области на предоставление услуг по техническому надзору за выполнением строительно-технических работ и приемку законченных объектов от подрядных организаций. Осуществляя строительный контроль по обустройству площадки под компактную жилищную застройку, подозреваемые подписали подрядчикам акт о приемке "готового" объекта без фактического выполнения работ", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").